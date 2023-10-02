Döviz yerinde durmuyor! Döviz piyasası 2 Ekim'e nasıl uyandı?

Döviz her yaştan insanın sürekli olarak takip ettiği bir değerdir. Özellikle uzun süreli yatırım yapan insanlar borsayı yakından takip ederler. Gün içerisinde değerleri sürekli olarak değişen dolar, euro ve sterlin dünyada en çok takip edilen döviz kurlarındandır. Peki, 2 Ekim 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL’den değer bulmuştur?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 2 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

2 EKİM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,34

Dolar Satış: 27,47

Euro Alış: 28,87

Euro Satış: 29,05

Sterlin Alış: 33,25

Sterlin Satış: 33,62

2 EKİM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI