ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bugün Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu akşam İstanbul'a geliyor. Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Bugün Türkiye'ye Geliyor
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a geleceği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Blinken bu akşam İstanbul'a gelecek.

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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