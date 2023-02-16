ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye 19-20 Şubat'ta yapacağı ziyaretin, kendisinin 18 Ocak'ta Washington'a yaptığı ziyarette planlandığını anlatan Çavuşoğlu, "Kendisi, Münih Güvenlik Konferansı öncesi ya da sonrası gelmek istediğini söylemişti. Daha sonra arkadaşlarımız bunun üzerinde çalıştılar. Hatta bir ara bugün ve yarın burada olması planlanıyordu. Daha sonra Münih'ten sonra geleceklerini söylediler." dedi.

Blinken'ın pazar günü Münih'ten deprem bölgesine geçeceğini, pazartesi günü de Ankara'ya intikal ederek, sabah kendisiyle görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

- Elbette depremle ilgili verdikleri destek için kendilerine teşekkür edeceğiz. Sık sık ilave yapabileceğimiz bir şey var mı diye de sordular. İki defa beni aradı depremden sonra Blinken, teşekkür ediyorum ama sürekli gerek Ankara'dan gerekse Washington'dan misyonlarımız ve bakanlarımız aracılığıyla bizlere ilave yapacakları bir şey olup olmadığını sordular, katkı da veriyorlar. Teşekkür ediyoruz.

Türkiye ile ABD arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Roma'da mutabık kaldığı stratejik mekanizma olduğuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bunları görüşeceğiz, ikili ilişkilerimizi de görüşeceğiz. Mutlaka İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri de gündeme gelecektir. NATO ile ilgili yani müttefikler arasında dayanışmanın arttırılması, ikili ve bölgesel konular, Ukrayna'daki savaş mutlaka gündeme gelecektir ama gündemle ilgili üzerinde mutabık kaldıktan sonra arkadaşlarımız çalışıyor ve de görüşmemizden sonra yaptığımız basın toplantısında sizlere ilave bilgiyi aktaracağız." dedi.