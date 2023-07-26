Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Vang "hegemonyaya direnme" çağrısı yaptı

Çin'in yeni Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, katıldığı toplantıda çok önemli noktalara değindi. Global Times'ın haberine göre Bakan Vang düzenlenen BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısında (NSA) konuştu. Vang toplantıda ülkelerin "hegemonyaya direnmesi" ve "soğuk savaş zihniyetine karşı çıkma" çağrısında bulundu.

Vang BRICS'in gelişmekte olan ülkeler için gittikçe önemli bir kurum haline geldiğini söyledi ve BRICS ülkelerinin stratejik işbirliğini arttırmaları gerektiğini vurguladı. İşbirliğinin aynı zamanda pratik eylemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Vang "BRICS işbirliğini ön plana çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Vang, mevcut küresel güvenlik sorunlarını çözmek ve silahlanma nedeniyle ortaya çıkan güvenlik ikilemini çözmek için "hegemonyaya direnme" ve "Soğuk Savaş zihniyetine karşı çıkma" çağrısı yaptı.

Küresel Güney ülkelerinin kendi siyasetlerine ve ülkelerinde dış müdahaleye direnmeleri gerektiğini söyleyen Vang, Çin'in bu sorunları çözmek için işbirliği yapmakta istekli olduğunu dile getirdi. Vang, BRICS ortaklarının birbirlerinin ulusal güvenlik ve istikrarını korumaya yardımcı olması gerektiğini de kaydetti.

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER YÜKSELİYOR" VURGUSU

Bakan Vang ayrıca, toplantı kapsamında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüştü.

Vang, Çin ve Hindistan'ın arasındaki her türlü gelişmenin dünyada küresel siyaseti etkileyeceğini ve artık dünyadaki en önemli eğilimin "Çin ve Hindistan dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin yükselişi" olduğunu dile getirdi. Çin'in asla hegemonya yaratma peşinde olmayacağını ve bazı ülkelerin bu yolu izlediğini belirten Vang Çin'in çok taraflı ve demokratik bir uluslararası sistem için çok sayıda gelişmekte olan ülke ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu dile getirdi.

Vang Çin ve Hİndistan'ın birbiri için tehditten ziyade gelişme fırsatı barındırdığını belirtti. İki ülke arasındaki iletişimin en erken şekilde istikrarlı ve sağlıklı bir zemine döndürülmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval da iki komşu ülke olan Hindistan ile Çin'in insanlığın ve dünyanın geleceğine ilişkin birçok görüşü paylaştığını ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydetti.

BRICS Liderler Zirvesi

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Grubun genişlemesinin gündemde olacağı bir sonraki BRICS Liderler Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Johannesburg şehrindeki Sandton Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.