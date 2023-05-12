Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum, Batı ile de dostum"

Ortak yayında konuşan Erdoğan, hem Batı'yla hem ABD ile hem de Rusya ile dost olduğunu ifade etti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırım neyse ben de onu uygulayacağım diyor. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Böyle devlet adamlığı olmaz. Devlet yönetirken kopartmayacaksın bağları. Ben ABD ile de dostum, Rusya ile de dostum, Batı'da bize kindar olanlarla da dostum.