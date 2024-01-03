Cumhurbaşkanı Erodğan'dan İran'a Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası İran'a başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, mesajında "Gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erodğan'dan İran'a Başsağlığı Mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

# cumhurbaşkanı erdoğan # iran # terör saldırısı
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