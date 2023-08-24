Dışişleri Bakanı Fidan Irak'ta!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'de görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP ) Başkanı Mesut Barzani ile Erbil'in Pirmam beldesinde bir araya geldi.
MESUT BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre Fidan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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