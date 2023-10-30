Dışişleri Bakanlığı Duyurdu! Hakan Fidan ile Taliban Temsilcisi Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü. Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. Bakanlık, konu ile ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ankara'da görüştü." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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