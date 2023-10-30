Dışişleri Bakanlığı Duyurdu! Hakan Fidan ile Taliban Temsilcisi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. Bakanlık, konu ile ilgili X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Afganistan Geçici Hükümet Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ankara'da görüştü." ifadesi kullanıldı.