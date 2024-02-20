Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı

Lübnan, uluslararası toplumun savaşın yayılmasını önlemek için ülkesine saldıran İsrail'e baskı yapması gerektiğini açıkladı.

Lübnan: Uluslararası toplum, savaşın yayılmasını önlemek için İsrail'e baskı yapmalı

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Gaziyye beldesine yaptığı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde huzur ve istikrarın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, sonuncusu bugün Gaziyye beldesine düzenlenen İsrail'in Lübnan'a süregelen saldırılarını kınamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumdan "İsrail'in savaşı Lübnan'a genişletme konusundaki provokatif girişimlerini önlemek üzere baskı yapması" istenilen açıklamada, "İsrail'in Lübnan'ın ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği göz önüne alınırsa, sonuç sadece felaket ve yıkım olacaktır." şeklinde uyarıda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'ın Sayda şehrinin güneyindeki Gaziyye beldesindeki bazı bölgelerin vurulduğu saldırıda Suriyeli ve Filistinli 14 işçinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail, kuzeyindeki "Tiberya yakınlarında Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürülmesine tepki olarak" Güney Lübnan'ın Sidon bölgesinde bulunan Gaziyye'deki Hizbullah silah depolarını bombaladığını açıklamıştı.

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