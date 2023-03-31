TBMM'den NATO'nun genişlemesine onay: Çavuşoğlu ile Fin mevkidaşı görüştü

TBMM NATO'nun doğuya doğru genişlemesini kabul etti. TBMM'de Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği onaylandı. Oylamanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

TBMM'den NATO'nun genişlemesine onay: Çavuşoğlu ile Fin mevkidaşı görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Haavisto, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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