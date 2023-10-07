Türk SİHA'sını Düşürmüşlerdi! ABD Dışişleri Bakanlığı Hava Harekâtını Hedef Aldı!

Amerikan Dışişleri, Türkiye’nin PKK/PYD’ye yaptığı hava operasyonlarını hedef aldı. Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye’nin askeri adımlarının sivilleri etkilediğini iddia etti. PKK’lılar ellerinde ABD bayrakları ile Avrupa’da sokaklara çıktı.

Türk SİHA'sını Düşürmüşlerdi! ABD Dışişleri Bakanlığı Hava Harekâtını Hedef Aldı!

Washington, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ABD denetimindeki PKK/PYD tesislerine yaptığı sınır ötesi operasyonları hedef aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, Türkiye’nin harekatlarının sivilleri etkilediğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Türkiye'nin Hava Harekâtını Hedef Aldı

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Miller, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemlerin, özellikle sivil altyapının hedef alınması da dâhil olmak üzere siviller üzerindeki etkisinden endişe duymaktadır” ifadelerini kullandı. Miller, Türkiye’yi kastederek bölgedeki güçlerin ateşkesin sağladığı bölgelere saygı duyması gerektiğini belirtti.

PKK ABD Bayraklarıyla Avrupa'da Sokaklara Çıktı

PKK/PYD’de Avrupa kamuoyunu etkilemek için harekete geçti. Bölücü terör örgütü, Batı ülkelerindeki kuvvetlerini sokağa çıkardı. PKK’nın bayrakları ve Öcalan posterlerleriyle yapılan eylemlerde, Türkiye'ye baskı yapılması talep edildi. İngiltere'de PKK için yapılan eylemde de ABD bayrağı açtı. Türk Ordusunun Suriye'nin kuzeyinde vurduğu terör hedeflerinde olduğu gibi ABD ile PKK bayrakları Londra'daki eylemde yan yana getirildi. PYD’nin lider kadrolarından Salih Müslüm de Türk Ordusu ve MİT’in operasyonlarıyla çaresiz kaldıklarını açıkladı. Müslim, Batı’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.

Suriye'nin Kuzeyine Yeni Hava Harekatı: 15 Hedef İmha EdildiSuriye'nin Kuzeyine Yeni Hava Harekatı: 15 Hedef İmha EdildiYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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