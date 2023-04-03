Türkiye, Suriye, Rusya, İran dörtlü toplantısı tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının katılacağı dörtlü toplantının tarihi belli oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD New York'ta bulunan Türkevi'nde bir grup Türk gazeteciye açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, dörtlü toplantının 3-4 Nisan’da Moskova’da yapılacağını söyledi:

- Rusya'nın ev sahipliği ve kolaylaştırıcılığında Suriye ile bir angajman süreci başladı biliyorsunuz. Daha sonra İran da bu sürece dahil oldu. Bazılarınız Mısır'ı ziyaretimizde vardı ve Mısır'da sizlere bakan yardımcıları düzeyindeki toplantının ertelendiğini söylemiştik. Şimdi o toplantının tarihi netleşti. Bakan yardımcısı düzeyinde dörtlü toplantı, 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da gerçekleşecek.

Çavuşoğlu, depremler nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye’yi 6-7 Nisan'da ziyaret edeceğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı, ziyarette Suriye, Libya ve diğer bölgesel konuların da ele alınacağını belirtti.



Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecinde de son zamanlarda hızlanma olduğunu dile getirdi. Dışişleri Bakanı, Mısır ile liderler düzeyinde görüşme için her iki tarafın da tarih üzerinde çalıştığını kaydetti. Bunun uzaması durumunda büyükelçilerin tekrar atanmasıyla ilgili bir karar alınabileceğini de ifade etti.





”ABD’DEN İZİN ALMADAN KALKAMAZ”

Çavuşoğlu, Irak’ın kuzeyinde düşen helikopterden PKK’lıların çıkmasıyla ilgili ABD’nin haberi olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. ABD’nin haberi olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ABD’nin terör örgütlerine desteğine de tepki gösterdi:

- Bu helikopterleri kim, kimden satın aldı ve ondan sonra kime kullandırttı? Ama sonuçta o bölgenin hava sahası kimin kontrolünde? Amerika'nın. Hava sahasını kontrol eden otoriteden izin almadan bir helikopterin kalkması mümkün değil. ABD Genelkurmay Başkanı buraya ne için geliyor? Amerikan askerleri burada YPG/PKK'yı desteklemek için var. Sonuçta Genelkurmay Başkanı'nın onlarla görüşüp görüşmediği önemli değil. Teröristleri, PKK'lıları eğiten askerlerini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı, depremler sonrasında Yunanistan ile ilişkilerde de olumlu bir hava yakalandığını söyledi. Çavuşoğlu, öncelikle bu olumlu havanın kalıcı olabilmesi için iki tarafın gerginliği artıran adımlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

”YUNANİSTAN İLE OLUMLU BİR HAVA YAKALANDI”