Türkiye-Suriye-Rusya-İran görüşmesi sona erdi: Bakan Çavuşoğlu ne konuşulduğunu aktardı

Bakan Çavuşoğlu Dörtlü Zirve sonrası konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.

- Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor.