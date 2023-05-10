Türkiye-Suriye-Rusya-İran görüşmesi sona erdi: Bakan Çavuşoğlu ne konuşulduğunu aktardı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.
Bakan Çavuşoğlu Dörtlü Zirve sonrası konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.
- Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor.
- Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor.
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Kaynak: TRT HaberTürkiye-Suriye ilişkilerinde yol haritası kararı Moskova'da dörtlü zirve sona erdi Moskova'da kritik zirve başladı İstanbul'da kritik zirve