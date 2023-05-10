Türkiye-Suriye-Rusya-İran görüşmesi sona erdi: Bakan Çavuşoğlu ne konuşulduğunu aktardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.

Türkiye-Suriye-Rusya-İran görüşmesi sona erdi: Bakan Çavuşoğlu ne konuşulduğunu aktardı
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Bakan Çavuşoğlu Dörtlü Zirve sonrası konuştu. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- İçeride oluşacak istikrar da terörle olan iş birliğimize katkı sağlayacak. Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.
- Bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor.
- Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: TRT Haber

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