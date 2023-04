Türkiye'den Filistin'e destek mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Malki ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki de Türkiye'nin desteği nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.