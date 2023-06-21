Vatan Partisi'nden Belarus Elçiliği'ne ziyaret

Ziyarette seçim sonrası Türkiye’deki siyasi durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ekseninde dünyadaki gelişmeler ve Türkiye-Belarus ilişkilerinin geleceği, tekstilden gübreye ekonomik ilişkiler, eğitim ve öğretimden basın ve sanata kadar birçok alanda neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Şule Perinçek, dünyada dengelerin değiştiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye de Belarus da tayin edici role ve önemli etkinliğe sahip iki ülke. Emperyalizm bunu görüyor. İki ülkenin de üzerine siyasi, ekonomik, kültürel çeşitli araçlarla geliyor. Görünür görünmez yaptırımlar, benzer tehditler altındayız. Dostluk ve iş birliğimizin her alanda gelişmesi yalnızca Türkiye ve Belarus değil, dünya ülkeleri için de önem taşımaktadır.

Belarus Müsteşarı Sergei Shinkevich ise “Bugün dünya tek değil çok kutupludur. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışçıl çözümden yanayız fakat bunu esas Ukrayna’yı savaşa sürükleyen Batı istemiyor. Çünkü burada ciddi çıkarları var. Fakat bu savaşı Avrasya kazanacaktır. Şangay İşbirliği Örgütü gibi örgütlerin dünya çapındaki ağırlıkları da kazanan tarafın Avrasya olacağını kanıtlamaktadır.” diyerek milli paralarla ticaretin gelişmesi, ambargoların olmaması ve devletlerin barış içinde yaşaması için Belarus olarak mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı’nın önemle üzerinde durduğu konu dış politikada tutarlık ve NATO’yla ilişkiler meselesiydi. Şule Perinçek, “Hem NATO hem güçlü ekonomi, bağımsızlık ve terörle mücadele olmaz. Hem NATO’yla olup hem de teröre karşı mücadele edemezsiniz. Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu hükümet kurulunca NATO’dan çıkacağız, Asya’da konumlanacağız.” Dedi. Vatan Partisi’nin Türkiye’nin Avrasya’ya yönelen siyasi çizgisindeki belirleyici etkisini belirten Şule Perinçek, “Vatan Partisi’nin siyasi mücadelesi Türkiye’nin karar verici sinir uçlarını etkilemektedir . Türkiye’nin Rusya, Çin, İran gibi Avrasya ülkeleri ile iş birliğinde Vatan Partisi’nin belirleyici rolü vardır” dedi.

Şule Perinçek, emperyalizmin yalnızca ekonomik ve siyasi bakımdan üzerimize gelmediğine de vurgu yaptı. “Kültür üzerinden ciddi bir saldırı altındayız. LGBTİ üzerinden ve kadın haklarını esas hedefinden şaşırtarak kültürümüze yönelik ciddi bir saldırı altındayız” dedi ve kültür alanında da birlikte ve yakın mücadele vermemiz gerektiğini söyledi.