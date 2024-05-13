Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı sürerken lider Galatasaray son 2 haftaya ezeli rakibinin 6 puan önünde büyük bir avantajla girdi.
Ligin 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe de kendi sahasında Kayserispor'u 3-0 ile geçmeyi başardı.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU!
Trendyol Süper Lig'de gözler 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi.
Galatasaray, Fenerbahçe maçından 1 puanla ayrıldığı taktirde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması için derbiden galibiyetle ayrılmaktan başka şansı bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi de açıklandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) duyuru geldi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:
17 Mayıs Cuma:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor
19 Mayıs Pazar:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe