Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir şampiyonluk yarışı sürerken lider Galatasaray son 2 haftaya ezeli rakibinin 6 puan önünde büyük bir avantajla girdi.

Ligin 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederken, Fenerbahçe de kendi sahasında Kayserispor'u 3-0 ile geçmeyi başardı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'de gözler 37. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına çevrildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçından 1 puanla ayrıldığı taktirde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıması için derbiden galibiyetle ayrılmaktan başka şansı bulunmuyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak kritik Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi de açıklandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) duyuru geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın programı şu şekilde:

17 Mayıs Cuma:

17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor

20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor

19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

19 Mayıs Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe