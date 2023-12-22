Yaban Mersini Çayı Zayıflatır Mı? Faydaları Nelerdir? Nasıl Demlenir?

Yaban mersini, karbonhidrat, potasyum, sodyum, protein, lif, demir mineralleri ve A vitamini, C vitamini, E vitamini gibi vitaminlerden oluşan harika bir yemiştir. Yalnızca yaban mersinin çayı değil, kuru da zayıflamak için kullanılır.

Yaban Mersini Çayı Zayıflatır Mı?

Yaban mersinin içinde yüksek oranda su bulunmaktadır. Su oranı yüksek olan yiyecekler tokluk hissi verip kilo vermeyi kolaylaştırırlar. Aynı zamanda sindirim sorunlarını düzenler ve metobolizmayı hızlandırır.

Yaban Mersini Çayının Faydaları

Yaban mersini kilo vermede bir numaralı bir besindir. Yaban mersini aynı zamanda göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Özellikle C vitamini bakımından oldukça güçlü olan yaban mersini çayı faydaları ise şunlardır;

Boğaz ağrısına iyi gelir.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kalp sağlığını koruyarak kalp hastalıklarını önler.

İshale iyi gelir.

Enerji verir.

Mide bulantısına ve mide spazmlarını azaltır.

Sakinleştirici etkisiyle stresi engeller, antidepresan görevi üstlenir.

Yaban Mersini Çayı Nasıl Demlenir?

Bir bardak suyu kaynatın ve içeceğiniz bardağa dökün. Bardağınızın içine iki yemek kaşığı kurutulmuş yaban mersinini atın. Yaklaşık 15 dakika demlendirin. Eğer tatlandırmak isterseniz içine bal ekleyebilirsiniz.