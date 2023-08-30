ABD Başkanı Biden Kosta Rika başkanı ile görüştü!

ABD Başkanı Joe Biden ve Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde Biden, Chaves'e göç sorununun aşılmasına yardımcı olduğu için teşekkür etti ve temel hedeflerinden birinin, organize suçlar da dahil olmak üzere ülkeleri arasındaki güvenlik iş birliğini derinleştirmek olduğunu söyledi. Chaves'e hitaben;

- Uluslarımızı birleştiren şey yalnızca karşılaştığımız zorluklar değil. Gördüğüm kadarıyla paylaştığımız vizyonla da birleşmiş durumdayız. Halklarımız için daha fazla fırsat, özgürlük ile eşitlik ve saygınlığın olduğu bir gelecek.

Chaves, ise Biden'ın "refahı geniş anlamda paylaşma" vizyonuna katıldığını ancak "güvenlik de dahil olmak üzere refahın paylaşımı konusunda zorlukların olduğunu" söyledi. Chaves, Biden'a hitaben, "Kosta Rika, sizin ekonomi ve güvenlik çıkarlarınız açısından dünyadaki en güçlü müttefiklerden biri olmuştur ve öyle kalacaktır" ifadelerini kullandı. Liderlerin basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede karşılıklı ticaretin güçlendirilmesi, yeni istihdam imkanlarının yaratılması, demokrasinin geliştirilmesi ve düzenli göç sürecini teşvik gibi konuları ele aldığı öğrenildi.

Chaves:

- Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında gazetecilere konuşan Chaves, toplantının yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü ve "çok verimli" geçtiğini söyledi. "Göç konusunu konuştuk. Göçe neden olan yoksulluk gibi yapısal sorunlara çözüm bulurken bu olgunun doğasını anlamanın ve onu yönetmenin öneminden bahsettik” diyen Chavez, bu sorunun çözümünün zaman alacağını söyledi.



Chaves, Kosta Rika ve Latin Amerika genelinde ABD ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Biden ile görüş alışverişinde bulunduklarını da sözlerine ekledi. Chaves'in ziyareti, Eski ABD Başkanı George W. Bush'un dönemin Kosta Rika Devlet Başkanı scar Arias Snchez'i ağırladığı 2006 yılından bu yana bir Kosta Rika devlet başkanının Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.



