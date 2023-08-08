ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Nijer'de tercih edilen yol diplomasidir."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ordunun yönetime el koyduğu Nijer’deki krize yönelik, “Diplomasi kesinlikle bu durumu çözmenin tercih edilen yoludur. ECOWAS’ın (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) anayasal düzeni yeniden tesis etme çabalarını destekliyoruz” dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız radyo kanalına verdiği röportajda ordunun yönetime el koyduğu Nijer’deki mevcut duruma dair değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin şu anda oynadığı role ve konuyla ilgili müzakere çabalarına değinen Bakan Blinken şu ifadelerde bulundu:

- ECOWAS’ın Nijer’de anayasal düzeni yeniden tesis etme çabalarını destekliyoruz. Bu nedenle onların çabalarını desteklemek için diplomatik kanallar aracılığıyla birlikte çalışıyoruz. Afrika’daki liderlerle, ECOWAS’la, Afrika Birliği’yle ve tabi ki Fransa dahil Avrupa’daki ortaklarımızla düzenli temas halindeyim. Dolayısıyla, diğer ülkeler gibi biz de anayasal düzene dönüşü sağlamak için diplomasiyi ilerletmeye çalışıyoruz.

- Nijer’de gördüklerimiz son derece rahatsız edici, ülkeye ve halkına hiçbir şey kazandırmıyor. Aksine anayasal düzenin kesintiye uğraması bizi ve birçok ülkeyi yardımlarımızı, desteğimizi kesmek zorunda bırakır. Bu da Nijer halkına fayda sağlamaz.

“Müzakere, askeri müdahaleden kaçınmak anlamına mı geliyor?” sorusunu yanıtlayan Blinken, “Diplomasi kesinlikle bu durumu çözmenin tercih edilen yoludur. ECOWAS’ın mevcut yaklaşımı bu, bizim yaklaşımımız bu. Her durumda ECOWAS’ın anayasal düzeni yeniden tesis etme çabalarını destekliyoruz” diye konuştu.



Blinken, “Nijerya topraklarında bulunan bin ABD askeri orada mı kalacak yoksa geri mi çekilecek?” sorusunu ise, “Gelecek hakkında spekülasyon yapamam. Anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi esastır. Şu anda üzerinde çalıştığımız şey bu. Ötesini göreceğiz” şeklinde yanıtladı.