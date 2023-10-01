ABD'de Ermeni Kışkırtması! Türk ve Azerbaycan Heyetlerine Saldırdılar

ABD'nin Los Angeles kentinde ermeni gruplar, Türkiye konulu konferansı basarak, Türk ve Azerbaycan heyetlerine fiziksel ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Konferansın katılımcıları arasında yer alan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, yaşananları anlattı. Kışkırtmaların konferanstan günler önce başladığına dikkat çekti.

Bu konferansın yapılmaması için günlerce girişimlerde bulundular. Sosyal medayda sürekli olarak bunları paylaştılar. Hatta bizim üzerimize çarpı işaretleri koydular fotoğraflarımıza ve üniversite yönetiminin bu konferansı iptal etmesi için ellerinden geleni yaptılar.

Büyükelçi Mercan, “amaç bizi kışkırtarak olayı büyütmekti, sükunetimizi koruduk” dedi.

- Biz hiç tepki vermedik zaten bu da onları biraz zannediyorum kızdırdı ve galeyana getirdi. Çünkü aslında amaç bizlerin tepki göstermesi ve konferansın çığırından çıkması, olayların büyümesi ve medyaya yansıyamsıydı. Gerçekten yani sükunetimizi koruduk, muhafaza ettik. Orada kendi güvenlik personelimiz de vardı zaten. Çok şükür ki bir şey olmadı.