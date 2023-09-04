ABD'li lityum şirketi, Avustralyalı Liontown için teklifini 4,3 milyar dolara yükseltti!

Dünyanın en büyük batarya metali üreticisi Albemarle Albemarle Corp. tarafından yapılan 6,6 milyar Avustralya doları (4,3 milyar dolar) tutarındaki yeni bir devralma teklifini desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

ABD'li lityum şirketi, Avustralyalı Liontown için teklifini 4,3 milyar dolara yükseltti!
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Avustralyalityum maden şirketi Liontown Resources Ltd., merkezi ABD'de bulunan, dünyanın en büyük batarya metali üreticisi Albemarle Albemarle Corp. tarafından yapılan 6,6 milyar Avustralya doları (4,3 milyar dolar) tutarındaki yeni bir devralma teklifini desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

4. KEZ TEKLİF ARTTIRILIYOR

Liontown'dan Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada,Albemarle'nin 4. kez nakit teklifini (daha önce hisse başına 2,50 Avustralya doları) yüzde 20 artırdığı belirtilerek, yeni teklifi kabul etmenin değerlendirildiği kaydedildi.

Albemarle, Liontown Resources için geçen yıl 20 Ekim'de hisse başına 2,20 Avustralya doları, mart ayında ise 2,35 Avustralya doları teklif etmişti.

Lityuma elektrikli araç bataryalarının önemli bir bileşeni olarak talep artarken, Liontown Resources, Batı Avustralya'daki iki büyük lityum yatağını kontrol ediyor. Avustralyalı şirketin, Ford Motor, Tesla, ve Güney Koreli LG Chem ile tedarik anlaşmaları bulunuyor.

Haberin ardından Liontown hisseleri, 2,92 Avustralya dolarına ulaşarak 14 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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