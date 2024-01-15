ABD'li yetkiliden Gazze itirafı: "Durum berbat ve biz tıkandık"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılara koşulsuz destek veren ABD'nin bu desteği sonlandırabileceği iddia edildi. Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 100 günün geçmesinin ardından 'Sabrımız tükeniyor' sinyalleri vermeye başladı.

ABD'Lİ YETKİLİ: "DURUM BERBAT VE BİZ TIKANDIK"

İsrail'in saldırıları karşısında Filistin Direnişi'nin başarısı ABD ve İsrail arasında çatlak yarattı. Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Washington ve Tel Aviv arasındaki ilişkiler gergin. Haberde Biden ve Netanyahu'nun 20 gün boyunca görüşmediği iddia edildi.

Axios haber sitesinde yer alan habere göre ABD'li yetkilinin, "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesi ve Gazze'de devam eden sivil kayıplar Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtı.

BIDEN VE NETANYAHU 20 GÜN GÖRÜŞMEDİ

ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.

İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.