ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama

ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama meydana geldi. Patlama Beyaz Saray'dan da duyuldu. Ülkede terör saldırı paniği yaşandı ancak, yaşanan patlamanın F-16 uçağına ait bir sonik patlama sesi olduğu bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama
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Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi.
Patlama Beyaz Saray ve şehrin birçok noktasından duyuldu.

Patlama sesinin Kuzey Virginia'dan Maryland'e kadar geniş bir alanda duyulduğu iddia edildi.

Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan açıkladı.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Washington,DC den açıklama; "Yüksek sesli bir "patlama" geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok." ifadelerini kullandı.

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