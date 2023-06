ABD'nin başkenti Washington’da büyük patlama

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da büyük patlama sesini meydana geldi.

Patlama Beyaz Saray ve şehrin birçok noktasından duyuldu.

Patlama sesinin Kuzey Virginia'dan Maryland'e kadar geniş bir alanda duyulduğu iddia edildi.

Son dakika haberini Türk gazeteciler peş peşe Twitter'dan açıkladı.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Washington,DC den açıklama; "Yüksek sesli bir "patlama" geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok." ifadelerini kullandı.

6/4 (3:32PM): We are aware of reports from communities throughout the National Capital Region of a loud “boom” this afternoon. There is no threat at this time.