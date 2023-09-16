ABD'nin Kafkaslarda kışkırtma hamlesi! Gürcistan'dan sonra Ermenistan ile ortak tatbikat

Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan 11-20 Eylül tarihlerinde Ermenistan'da ortak tatbikat düzenledi. Rusya Ermenistan'a “dost olmayan” adımları nedeniyle Ermenistan’a nota verdi. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "...ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili son günlerde bir dizi dost olmayan adım atmıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD ERMENİSTAN ORTAK TATBİKATI HAKKINDA AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasında düzenlenen Kartal Partner 2023 Tatbikatı hakkında Azerbaycan ve İran da açıklama yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını söyledi.

İran'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bölge ötesi güçlerin, bölgede bulunmasını istikrar ve güvenliğe aykırı buluyoruz." denildi. ABD'de ağustos ayında da 21 ülkenin katılımıyla Agile Spirit (Ecıl Spirit) tatbikatını düzenlemiş, her yıl Gürcistan'da düzenlenen tatbikat bu yıl Türk topraklarına da uzanmıştı.

ABD'li askerlerle Türk Askeri birlikte Kayseri'de hava indirme tatbikatı yapmıştı. Millî Savunma Bakanlığı tatbikat ile ilgili yaptığı basın açıklamasında tatbikatın maksadını "Karadeniz Bölgesi'ndeki istikrara katkı sağlamaktır" olarak ifade etti.