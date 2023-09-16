ABD'nin Kafkaslarda kışkırtma hamlesi! Gürcistan'dan sonra Ermenistan ile ortak tatbikat

ABD bir ay içerisinde Karadeniz'in doğusunda iki tatbikat düzenledi. Önce Gürcistan, ardından da Ermenistan'da düzenlenen tatbikatlar bölgede huzuru tehdit ediyor. Rusya ve İran, Ermenistan'daki tatbikata tepki gösterdi.

ABD'nin Kafkaslarda kışkırtma hamlesi! Gürcistan'dan sonra Ermenistan ile ortak tatbikat
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Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan 11-20 Eylül tarihlerinde Ermenistan'da ortak tatbikat düzenledi. Rusya Ermenistan'a “dost olmayan” adımları nedeniyle Ermenistan’a nota verdi. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "...ABD'nin katılımıyla Ermenistan topraklarında askeri tatbikatların düzenlenmesiyle ilgili son günlerde bir dizi dost olmayan adım atmıştır." ifadeleri yer aldı.

ABD ERMENİSTAN ORTAK TATBİKATI HAKKINDA AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri ile Ermenistan arasında düzenlenen Kartal Partner 2023 Tatbikatı hakkında Azerbaycan ve İran da açıklama yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikatın, Ermenistan tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak için kullanılmamasını umduklarını söyledi.

ABD'nin Kafkaslarda kışkırtma hamlesi! Gürcistan'dan sonra Ermenistan ile ortak tatbikat - Resim : 1

İran'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Bölge ötesi güçlerin, bölgede bulunmasını istikrar ve güvenliğe aykırı buluyoruz." denildi. ABD'de ağustos ayında da 21 ülkenin katılımıyla Agile Spirit (Ecıl Spirit) tatbikatını düzenlemiş, her yıl Gürcistan'da düzenlenen tatbikat bu yıl Türk topraklarına da uzanmıştı.

ABD'nin Kafkaslarda kışkırtma hamlesi! Gürcistan'dan sonra Ermenistan ile ortak tatbikat - Resim : 2

ABD'li askerlerle Türk Askeri birlikte Kayseri'de hava indirme tatbikatı yapmıştı. Millî Savunma Bakanlığı tatbikat ile ilgili yaptığı basın açıklamasında tatbikatın maksadını "Karadeniz Bölgesi'ndeki istikrara katkı sağlamaktır" olarak ifade etti.

ABD Kafkasya'yı karıştırıyor! Bu kez Ermenistan ile tatbikat yaptıABD Kafkasya'yı karıştırıyor! Bu kez Ermenistan ile tatbikat yaptıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # Ermenistan # Azerbaycan # kafkasya
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