Abdullahiyan Birleşmiş Milletler'de İsrail'i uyardı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BM Güvenlik Konseyi’in Perçembe günü gerçekleştirdiği Filistin konulu toplantısında yaptığı konuşmada, “İran'ın meşru müdafaa ve misilleme tedbirleri artık sona ermiştir. Bu nedenle İsrail rejimi, İran'ın çıkarlarına karşı herhangi bir askeri macerayı tekrar etmekten kaçınmalı. İsrail rejiminin herhangi bir güç kullanması ve İran'ın çıkarlarına yönelik bir saldırıda bulunması halinde, İran İslam Cumhuriyeti, derhal, kararlı ve güçlü bir karşılık verme ve bu rejimi tamamen pişman etme konusundaki doğal hakkını savunmakta bir an bile tereddüt etmeyecektir.Bu karar değişilmez bir karardır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın BM Güvenlik Konseyi’in Filistin konulu toplantısındaki konuşması şöyle:

Geçtiğimiz aylarda Güvenlik Konseyi, İsrail rejiminin Gazze'deki savaş suçları ve soykırımını ele almak üzere çeşitli toplantılar düzenledi; Bu toplantıların üç kararın kabul edilmesine ve savaşın derhal durdurulmasını ve halka kapsamlı yardım gönderilmesini talep eden bir açıklamaya rağmen ‘hiçbir pratik sonucu’ olmadı- Tekrar ediyorum; ‘hiçbir pratik sonucu’ olmadı.

Bu dönemde, Uluslararası Adalet Divanı da iki geçici bağlayıcı karar çıkardı; Bunların tam olarak uygulanması, İsrail saldırılarının tamamen durdurulmasını ve yardımın ulaştırılması için kara yolları da dahil olmak üzere tüm yolların açılmasını gerektiriyor.

Bu dönemde İsrail rejimi tam bir vahşetle öldürmeye ve yok etmeye devam etmiş. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 binden fazla Filistinli sivil şehit olmuş, onbinlerce kişi yaralanmış, siviller zorla yerinden edilmiş. Hastaneler, camiler ve kiliseler, eğitim merkezleri, tarihi ve kültürel mekanlar da dahil olmak üzere yerleşim alanlarının ve altyapının yüzde 70'ten fazlası kasıtlı olarak yok edilmiş. Yardım konvoyları ve yardım çalışanların hedef alınmış ve Dünya Merkezi Mutfağı'ndaki yardım çalışanları öldürülmüş. Bunlar İsrail’in bıraktığı yıkıcı etkilerin yalnıca bır parçasıdır.

İsrail terör rejiminin 1 Nisan'da İran’ın Şam Konsolosluğu’na düzenlediği füze saldırısı, bu rejimin kişilerin ve diplomatik mekanların dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmekten ve meşhur Viyana Sözleşmelerini göz ardı etmekten dahi çekinmediğini gösterdi. Güvenlik Konseyi üyelerinin çoğunun 2 Nisan'daki toplantısında açıkladığı gibi, bu saldırı Birleşmiş Milletler Şartı'nın, uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir ve şiddetle kınanmaktadır.

Güvenlik Konseyi geçtiğimiz aylarda İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına ve terörle mücadeledeki askeri danışmanlarına yönelik daha fazla saldırını önleme yönündeki resmi taleplerimiz karşısında hiçbir şey yapmadı. Bu konsey ne yazık ki bu konsey ABD, İngiltere ve Fransa'nın sorumsuz davranışları nedeniyle hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınayan bir açıklama bile yayınlayamadı!

Hiçbir hükümet -tekrar ediyorum- "hiçbir hükümet", ülkesinin egemenliğinin sembollerinden sayılan büyükelçiliğine düzenlenen ve diplomatik temsilcilerinin şehit olmasına neden olan bu kadar küstah ve ciddi bir füze saldırısı karşısında sessiz kalmaz. Çatışmanın kapsamının genişlemesini önlemek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti, bölgeyi göz önünde bulundurarak ve Birleşmiş Milletler'in rolüne bir şan tanıyarak İsrail rejiminin diğer füze saldırılarına karşı ciddi bir itidal göstermişti. Ancak İsrail rejiminin suçlarının devamına Beyaz Saray'ın yeşil ışık yaktığını ve Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejiminin saldırılarını önleme konusundaki eylemsizliğini görünce konsolosluğuna yapılan saldırı karşısında artık sabredemeyecekti.

Gelelim İran’ın 13 Nisan’daki askeri saldırısına:

Birincisi, kesinlikle gerekliydi çünkü İran'ın başka seçeneği yoktu.

İkincisi, bu saldırı İsrail rejiminin İran'ın çıkarlarına, özellikle de Suriye'deki konsolosluğumuza karşı işlediği bir dizi suça ve füze saldırısına yanıt olarak yapıldı;

Üçüncüsü, İran'ın uluslararası hukuka göre meşru müdafaa hakkı doğrultusunda yapıldı;

Dördüncüsü, sivil kişilere ve yerlere saldırmama standardı gözetilerek yapıldı.

Beşincisi ise, yalnızca İsrail rejiminin büyükelçiliğimize yapılan saldırıda kullanılan iki askeri tesisine odaklanıldı. Dolayısıyla kapsam ve askeri gereksinimler açısından sınırlı ve orantılıydı. Ayrıca Gazze'deki insanların öldürülmesinde mutlak ortak olan İsrail rejiminin bazı destekçilerinin, İran'ın saldırısını etkisiz hale getirme konusunda bu rejime mutlaka yardımcı olacakları çok açıktır. Dolayısıyla meşru müdafaa hedefe ulaşılmasını garanti edecek şekilde gerçekleştirildi.

Ülkemin silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuk ve meşru savunma çerçevesinde sınırlı ve asgari düzeyde saldırıda bulunması ve belirli askeri hedeflere zarar verilmesi ve sivil alanlara saldırmama konusunda eylemimizin kasıtlı, doğru tasarımı ve mesajını içermesi, doğruluğu Bu değerlendirmenin ve saldırının orantılılığı ve elbette isabetin hedefe olan doğruluğu garanti edilmektedir.

İran'ın meşru müdafaa ve misilleme önlemlerinin artık sona erdiğini vurguluyorum. Bu nedenle İsrail rejimi, İran'ın çıkarlarına karşı daha fazla askeri macerayı tekrarlamaktan vazgeçmeli. Kuşkusuz, İsrail rejiminin herhangi bir güç kullanması ve İran'ın çıkarlarına yönelik bir saldırıda bulunması halinde, İran İslam Cumhuriyeti, derhal, kararlı ve güçlü bir karşılık verme ve bu rejimi tamamen pişman etme konusundaki doğal hakkını savunmakta bir an bile tereddüt etmeyecektir. Bu karar değişilmez bir karardır.

İran, terörle mücadele de dahil olmak üzere istikrarlı barış ve güvenliğin tesisi konusunda bölgedeki gelişmelerin her zaman olumlu bir parçası olmuştur. Ülkenin ulusal güvenliğinin ve çıkarlarının azami düzeyde sağlanması ve Batı Asya'nın hassas bölgesinin kolektif güvenliğinin sağlanması konusunda hiçbir tarafa müsamaha göstermeyeceğiz. Güvenlik Konseyi, İsrail rejimini yok etmeli ve Gazze'deki savaşın ve soykırımın kökünü bir an önce kazmalıdır.

Bölgede sürdürülebilir güvenlik ve istikrar ve terörle mücadeleden bahsedildiğinde İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun terörle mücadeledeki etkin rolüne değinmemek mümkün değil.

Kuşkusuz General Süleymani ve Devrim Muhafızları'nın bölgede barışın sağlanmasında, Irak ve Suriye hükümetine ve halkına yardım etme konusundaki fedakarlıkları herkes tarafından bilinmektedir.

Bu bağlamda İran'ın terörle mücadele askeri danışmanları bölgede istikrarın sağlanması için çabalarını sürdürecek.

İsrail rejiminin Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki Filistin'in diğer bölgelerinde işlediği suçlar ve bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırıları inkar edilemez bazı gerçekleri gösteriyor:

1) İsrail rejiminin kapsamlı askeri saldırıları, saldırı suçu, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçunun tüm maddi ve manevi unsurlarını barındırmakta. Bu nedenle bu suçların tüm faillerinin ve destekçilerinin yargılanması ve cezalandırılması gerekiyor.

2) ABD yönetiminin ve bazı müttefiklerinin desteğine güvenen İsrail rejimi, apartheid, etnik temizlik ve soykırım politikasını ilerletmek, hatta savaşın kapsamını genişletmek için hiçbir kırmızı çizgiye uymuyor.

3) ABD ve bazı batılı ülkeler, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması ve Filistin hükümetinin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin kabul edilmesi yönündeki küresel çabalara engel olan ana faktörlerdir.

Konseyin Viyana olarak bilinen sözleşmeleri ve dokunulmazlık ilkesini destekleyen beyanı diplomatik yerler olarak kabul edilmektedir.

4) İsrail rejiminin özü ve mahiyeti saldırganlığa, işgale, teröre ve soykırıma dayanmaktadır. Bu nedenle, sözde barış müzakereleri, İbrahim anlaşmasının imzalanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi gibi geçmişteki tüm eylemleri barışçıl değildi, aynı zamanda doğası gereği ve tamamen aldatıcıydı ve sonuç olarak Filistin ulusunun haklarını gerçekleştirmek için herhangi bir pratik sonuçtan yoksundu.

5) Gazze ve Batı Şeria'da son altı ayda yaşanan gelişmeler, Filistin direnişinin ve işgale karşı bir kurtuluş hareketi olan Hamas'ın ortadan kaldırılmasının bir illüzyondan başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtladı. Filistin milletinin övgüye değer direnişine tüm bölge halklarının ve dünyadaki özgür insanların desteği, bu milletin uluslararası hukuka göre doğal hakkını gerçekleştirmede hiç de yalnız olmadığını da kanıtladı. İsrail meşru bir devlet değildir, yalnızca işgalci bir güçtür ve zamanın geçmesi asla işgalci gücü meşrulaştırmayacaktır. Çünkü uluslararası hukukun bilinen ilkelerine göre bir toprağın işgali onlarca yıl sürse bile geçicidir.

6) Tel Aviv'in bölgedeki istikrarı bozucu eylemleri barış ve güvenliğe yönelik gerçek bir tehdittir ve bu sürecin önlenmesi acil ve kesin bir gerekliliktir; ve bu Güvenlik Konseyi'nin asli görevi sayılmaktadır.

BM Genel Sekreteri'nin Filistin halkının haklarını destekleme konusundaki olumlu çabalarını takdir ediyoruz. İran, dünyadaki birçok hükümet ve ülkeyle birlikte konseyden bu kritik durumda Refah da dahil olmak üzere İsrail rejiminin Gazze'deki canice saldırılarını derhal durdurmak, yeterli insani yardımın gönderilmesine odaklanmak, İsrail rejimini Gazze’den çekilmeye zorlamak ve iki taraf arasında esir değişimi yapılmak için tüm kapasitesini kullanmak istiyor. Böylece herkes Akdeniz kıyılarından Kızıldeniz'e kadar bölgede güven ve huzurun geri dönüşüne tanık olacak. Unutmayın ki, bölgenin güvenliği; dünyanın güvenliği ve hepimizin güvenliğidir.

Bu bağlamda Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın yedinci bölümü kapsamında kapsamlı ve kararlı bir karar çıkararak aşağıdaki hususlarda harekete geçmesi bekleniyor:

1-Refah ve Batı Şeria dahil Gazze'nin tüm bölgelerinde derhal, tam, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanması

2- Gazze'deki insan ablukasının tamamen kaldırılması

3- Esirlerin insan değişimi

4- Rejimin derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini ve bunların araç ve gereçlerini Gazze'den çekmesi ve halkın güvenli bir şekilde bölgelerine dönmesi gerekliliği.

5- İsrail rejimine kapsamlı ve acil bir silah ambargosu uygulanması

6- Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici bağlayıcı kararının desteklenmesi ve İsrail suçlarının tüm failleri ve destekçilerinin soykırım yapma, gazetecileri, kamu hizmeti kuruluşları çalışanlarını hedef alarak öldürme, fosfor bombaları da dahil olmak üzere konvansiyonel olmayan silahlar kullanma ve Gazze'de nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunma nedeniyle yargılanması ve cezalandırılması.

Ortadoğu krizinin kökeninin tarihi topraklar olan Filistin'in işgalinde yattığını bir kez daha vurgulamak isterim. Bu krizin kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm yolu Filistin halkının, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler de dahil olmak üzere tüm Filistin sakinlerinin bir refrandum düzenleyerek kendi kaderini belirleme ve başkenti Kudüs olan kapsaml bir devletin kurulmasından geçiyor.