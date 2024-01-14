Alman gazetesinden skandal harita! Kürdistan yazdılar



Türkiye'nin, Irak ve Suriye’de PKK’ya indirdiği ağır darbeler, terör örgütünü silah ve paraya boğan Batı’yı rahatsız ediyor.



PKK yandaşlarına ve firari teröristlere ev sahipliği yapan Almanya’da bir gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonlarını skandal bir harita kullanarak haberleştirdi.



Almanya Tagesschau (tagısşağ) Gazetesi, kullandığı haritada Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düştü. Haberde "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. 29 PKK mevzisi imha edildi.” ifadeleri kullanıldı.



Terör örgütü PKK'ya tonlarca silah ve milyarlarca dolar kaynak sağlayan ABD yönetimi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığını "ulusal tehdit" olarak nitelemişti.



ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ile ilgili acil durum kararının uzatılması için Ekim ayında Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği mektupta, “Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri eylemleri, ABD’nin ulusal güvenliği için alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor.” ifadelerini kullanmıştı.