İzlanda’da bir ay arayla yanardağ patlaması! Metrelerce yükseğe lav ve kül püskürttü



İzlanda'nın güneybatı kasabası Grindavik'in yakınlarında, aralık ayında yaşanan patlamanın yakınlarında bir yanardağ patlaması daha oldu.



İzlanda Meteoroloji Ofisi, bölgede sismik aktivitenin gece boyunca yoğunlaşması üzerine Grindavik sakinlerinin tahliye edildiğini açıkladı. Sahil güvenliğe bağlı bir helikopter volkanik faaliyetin olduğu alana gönderildi.



Bölgede 18 Aralık'ta de bir yanardağ patlaması olmuş; 4 bin nüfuslu Grindavik kasabası, patlamadan bir ay önce tedbir amacıyla boşaltılmıştı. O zamandan bu yana, bölge sakinlerinin kısa süreliğine geri dönmelerine izin verilmişti.



İzlanda, 33 yanardağ ile Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağ sistemine ev sahipliği yapıyor.