Vatan Partisi şehitler için yürüdü: "ABD yenilecek, PKK ezilecektir!"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde verdiğimiz 9 şehidi anmak için Kadıköy’de bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kadıköy Boğa Heykeli’nden başlayan kalabalık yürüyüşte sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun ABD, kahrolsun PKK”, “Vatan sana canım feda”, “NATO’dan çıkalım, tam bağımsız olalım” sloganları atıldı. Yürüyüş, İskele Meydanı’nda son buldu. Burada Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan bir açıklama gerçekleştirdi.

"MEHMETÇİĞİMİZİN KATİLİ, PKK’YA ON BİNLERCE TIR SİLAH VEREN ABD’DİR"

İbrahim Okan Özkan, yaptığı açıklamada, şehitlerin katillerinin ABD olduğunu belirtti. Özkan, aralık ayında verdiğimiz şehitleri anımsatarak, “12 şehidimizin kırkı çıkmadan yine şehitler verdik” ifadelerini kullandı. İl Başkanı şunları söyledi:

“Aralık ayında verdiğimiz 12 şehidimizin kırkı geçmeden yine şehitler verdik.İki gün önce, Pençe Kilit Harekatında 9 Mehmetçiğimiz şehit düştü, 4 Mehmetçiğimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

“Mehmetçiğimizin katili, PKK’ya on binlerce tır silah veren ABD’dir! ABD, PKK için “kara gücüm” diyor. YPG/PKK’yı eğitiyor, donatıyor, besliyor. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde attığımız her mermi PKK’yla birlikte onun hamisi olan ABD’yi vuruyor. ABD, 30 yıldır Kukla Kürdistan’ı kurmak için PKK’ya destek oluyor. Karşımızdaki düşman, PKK görünümlü ABD’dir!”

"TÜRKİYE NATO’DAN DERHAL ÇIKMALIDIR"

Türkiye’nin NATO’dan derhal çıkması gerektiğini belirten Özkan, NATO’nun Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye, NATO’dan derhal çıkmalıdır. NATO, Türkiye için bir güvenlik şemsiyesi değildir. NATO, bir güvenlik tehdididir. 70 yılı aşkındır üyesi olduğumuz NATO, Türkiye’ye suikastlardan, katliamlardan, provokasyonlardan başka hiçbir şey getirmemiştir. NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. NATO, dünyanın en büyük terör örgütüdür. NATO’dan çıkacak, bağımsız Türkiye’yi kuracağız!”

“İncirlik ve Kürecik üsleri derhal Türk Silahlı Kuvvetleri denetimine alınmalıdır. 15 Temmuz 2016 gecesi Amerikancı-Fethullahçı darbe girişiminde, İncirlik Üssü’nden kalkan uçaklar Gazi Meclisimizi bombaladı. Kürecik Radar Üssü, 23 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail’i koruyup kolluyor. Üslere el konsun, ABD ve İsrail defolsun!”

"PKK’NIN PARTİSİ DEM PARTİ DERHAL KAPATILMALIDIR"

DEM Parti’nin PKK’nın partisi olduğunu belirten Özkan, bu partinin derhal kapatılması gerektiğini söyledi. Özkan şöyle konuştu:

“PKK’nın partisi DEM Parti derhal kapatılmalıdır. Bölücü teröre özgürlük olmaz! Terör örgütü parti kuramaz. 9 şehidimizin faillerini uzaklarda aramayın. Failler Ankara’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi sıralarında oturuyor. Terör elebaşısının heykelini dikeceğiz diyen, Gazi Meclisimizde PKK lehine sloganlar atan, PKK’ya maddi ve manevi destek veren PKK’nın partisine, 2024 yılındaHazineden 658 Milyon Lira yardım yapılıyor. Bu yardımlar Mehmetçiğimize kurşun, bomba, füze olarak atılmaktadır. PKK’nın partisi bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır.”

“Komşularla derhal iş birliği yapılmalıdır. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde İran-Suriye-Irak-Rusyaile ortak harekat düzenlenmelidir. PKK ve IŞİD başta olmak üzere Amerikan destekli terör örgütlerinin kökü kazınmalıdır.”

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMİYOR"

“Türkiye, Hükümetiyle ve muhalefetiyle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor.” diyen Okan Özkan, sözlerini şu sözlerle sürdürdü:

“AK Parti Hükümeti, PKK’ya silah veren ABD temsilcileriyle pazarlık yapmaya devam ediyor, NATO’nun içerisinde çözümler arıyor. O pazarlıkları Mehmetçiğimizin kanı üzerinden yapıyorsunuz. Mehmetçiğimizi şehit eden ABD’yle kol kola girerek PKK terörü bitirilemez!”

“Adına “muhalefet” diyen ancak Türkiye’ye muhalefet edenlere de sesleniyoruz. “Yeter artık, şehitler gelmesin” diyerek Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını zedeleyemeye çalışıyorsunuz. Zedeleyemezsiniz! “Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde eğer şehit vereceksek oralardan çekilelim” diyerek art niyetinizi gösteriyorsunuz. Sizin derdiniz Mehmetçik değil, sizin derdiniz Türkiye değil! PKK’nın partisiyle ittifak kurmaya çalışıp seçimde oy dilenenler Türk milletinin vatanseverlik tokadını yerler.”

"EMPERYALİZM MUSTAFA KEMAL’İN DEDİĞİ GİBİ ‘MAHV VE PERİŞAN’ OLUYOR"

Emperyalizmin dünyanın her yerinde yenildiğini, Emperyalist ABD ve Siyonist İsrail’in bölgemizdeki saldırıları arttırdığını ifade eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“7 Ekim’den bu yana Filistin’e ve Gazze’ye saldırılar yapılıyor. İran’da Şehit General Kasım Süleymani anmasında gerçekleşen saldırı sonucu 90’ı aşkın vatandaş şehit düştü. Yemen’i dize getirmek için ABD ve İngiltere ortak harekât düzenledi.”

“Emperyalizm, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Mahv ve perişan” oluyor. Bu saldırılar ABD emperyalizminin ve İsrail siyonizminin son çırpınışlarıdır. İsrail siyonizmine karşı bağımsızlık mücadelesi veren Filistin halkını, Hamas’ı, İran’ı ve ABD-İngiltere emperyalizmine karşı savaşan Ensarullah Hareketinin yönetimindeki Yemen’i selamlıyoruz! Kaderimiz birdir, düşmanlarımız ortaktır.”

“NATO’YA EVET DİYENLER ŞEHİTLERİMİZİ ANAMAZ!”

İstanbul İl Başkanı Okan Özkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“NATO’ya evet, Mehmetçiğe ihanettir!”

“NATO’ya evet diyenler şehitlerimizi anamaz!”

“ABD’den medet umanlar şehitlerimizi anamaz!”

“PKK’nın partisiyle pazarlık masalarına oturanlar şehitlerimizi anamaz!”

“O akıttığınız gözyaşları, timsah gözyaşından ibarettir.”

“Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve söz veriyoruz:”

“Türkiye, bölge ülkeleriyle iş birliği yapacak, ABD yenilecek, PKK ezilecektir!"