Almanya'da etkili olan fırtınada 16 kişi yaralandı

Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Almanya'da etkili olan fırtınada 16 kişi yaralandı
Almanya'da etkili olan fırtınada 16 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Alman basınına göre, ülke polisi, Konstanz Gölü kıyısında bulunan Lindau kenti yakınlarındaki kamp alanında ağaçların devrildiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 900 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Nordlingen kentinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle havada uçuşan nesnelerin 10 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açtığı ve 3'ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Münih'te tren hizmetlerinin durdurulmasının yanı sıra diğer hizmetlerde gecikme ve iptallerin muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarların saatte 110 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da etkili olan şiddetli hava koşullarının ilerleyen günlerde batı ve güney bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktıKiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünya # almanya # fırtına # yaralanma
Çok Okunanlar
Padişahların deprem kararı!
Padişahların deprem kararı!
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Kudüs'ün gizli mağarası!
Kudüs'ün gizli mağarası!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Wagner hakkında bilmedikleriniz! İşte Wagner'in etki alanı - Ulusal Özel Wagner hakkında bilmedikleriniz! İşte Wagner'in etki alanı - Ulusal Özel Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!