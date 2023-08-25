Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.

Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
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Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.

Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.

Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.

# ev sahibi
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