Almanya’da hastanede rehine alarmı

Almanya’nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Almanya’da hastanede rehine alarmı

Almanya’nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, `Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor` denildi.

Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!Gündem
# almanya
Çok Okunanlar
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Yunanistan'a ikinci harita şoku
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Almanya’da hastanede rehine alarmı
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
Kocaeli'de silahlı kavga! 4 yaralı var!
Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller
Tam 24 il 110 ilçe tehlike altında! İşte deprem tehdidi altında olan iller
Öne Çıkanlar İŞ DÜNYASINDAN ABD'YE TEPKİ BÜYÜYOR | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi İŞ DÜNYASINDAN ABD'YE TEPKİ BÜYÜYOR | Halil Nebiler | Televizyon Gazetesi İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri? İstanbul'un depreme en dayanıkları ilçeleri hangileri?