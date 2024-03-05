Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı! Bu bölgeye dikkat!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4.9 büyüklüğündeki depremin, 'gerginlik' belirtisi olduğunun altını çizerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesaplarında şu ifadeleri kullandı:

Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.

Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur.