Almanya'daki Türkler Teyakkuzda! Yeni Anıt Gündemde

Almanya’nın Köln kentinde Türk Toplumu’nun mücadelesi sonuç verdi. Sözde Ermeni soykırımı anıtının yıl sonuna kadar kaldırılmasına karar verildi. Ancak kısa süre sonra Köln Belediye Meclisi’nin gündemine yeni bir anıt yapılması gündeme geldi.

Yeni anıt gündemine karşı Vatan Partisi, UID, DTİP’e bağlı dernekler, Avrupa Türkler Topluluğu’ndan yöneticiler Köln Belediye Meclisi binasının önünde eylem yaptı. Yeni anıta “1915 Ermeni soykırımı” ifadelerinin yazılmaması istendi.

Türkler Köln Belediyesi’nin kapısının önündeyken bina içinde meclis üyeleri yeni anıtın bütçesini görüşüyordu. Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, kararın değiştirilmesi olasılığına karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, belediye meclisi üyelerini uyardı, “Toplumsal barışa zarar vermeyin” dedi. AİHM’in Perinçek - İsviçre Davası kararını hatırlattı Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Yöneticisi Kasım Işık, hiçbir parlamentonun soykırım kararı veremeyeceğini belirtti. Türk İnisiyatifi Sözcüsü Rehan Gündoğmuş, Köln’de 100 binden fazla Türk’ün yaşadığını söyledi. Gündoğmuş, huzurlu bir Köln için soykırım anıtının bir daha yapılmamasını istedi. Almanya Türk Toplumu temsilcileri Türkçe ve Almanca basın açıklaması metni, fotoğraf ve görüntüleri toplantı halindeki Köln Belediyesi Meclis üyelerine ulaştırıldı.

Belediye Meclisi, “ırkçılığa karşı kurbanlar ve insan hakları” anıtı yapılması için 120 bin Euro bütçe ayrılmasına karar verdi. Yeni anıtın da belediye müzesinde sergileneceği değerlendiriliyor.