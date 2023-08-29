AP acil durumda! AB'de yozlaşmanın yanına yolsuzluk geldi

Belçika'nın Le Soir gazetesindeki habere göre, AP'nin Belçikalı milletvekili Marie Arena'nın evinde ve ofisinde 19 Temmuz'da yapılan aramanın hemen ardından, 32 yaşındaki oğlu Ugo Lemaire'in de evi ve iş yeri arandı.

AB YOLSUZLUK KISKACINDA

Aramada sosyalist milletvekili Arena'nın evinin bitişiğinde, oğlunun yaşadığı dairede 280 bin avronun biraz üzerinde para bulunduğu belirtildi.

AP'de Aralık 2022'de başlayan yolsuzluk soruşturmasını yürüten Belçika makamları, paranın kaynağını henüz bilmediklerini, yüklü nakitin önceki yolsuzluk suçlamalarıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Marie Arena'nın oğlunun 2018'de psikoaktif maddeden arındırılmış yasal esrar satışı yapan 5 ortaklı bir şirketin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi.

Belçikalı adli makamların bu aşamada önceki yolsuzluk soruşturmasıyla veya uyuşturucu kaçakçılığı ya da kara para aklamayla bağlantılı yeni bir dosya açmadıkları kaydedildi.

Milletvekilinin oğlu Lemaire'in daha önce telefon dinlemelerinde adının geçtiği bildirildi. AP'deki yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili dosyalara göre, baş şüphelilerinden eski İtalyan milletvekili Antonio Panzeri, bir telefon konuşmasında Lemaire'i Katar'daki FIFA Dünya Kupası maçları için ücretsiz bilet verilecek kişilerin bulunduğu listeye eklediğini söylemişti. Lemaire, ücretsiz bilet iddiasını reddetmişti.

AP DURUMA EL KOYDU

Belçika makamlarının geçen yılın sonunda başlattığı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, AP'nin o zamanki başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri, Kaili'nin erkek arkadaşı olan AP çalışanı Francesco Giorgi ile STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca, İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino ve Belçikalı milletvekili Marc Tarabella gözaltına alınmıştı.

O dönem bazı şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro ele geçirilmişti.

Rüşvet çarkının lideri olduğu öne sürülen Panzeri, polisle işbirliği yaparak itirafçı olmuştu. Belçika'da soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanların tamamı şartlı tahliye edilmişti.

Son olarak Marie Arena'nın evi ve ofisi ile yakınlarının evlerinde 19 Temmuz'da yapılan aramalarda bazı belgelerle bilgisayar gibi cihazlara el koyulmuştu.

AP'nin sosyalist milletvekillerinden Belçikalı Arena'nın adı, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan baş şüpheli eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile iletişimi nedeniyle sık sık basında yer alıyordu.