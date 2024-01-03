Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) açıkladı. Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte deprem haberinin ayrıntıları...

Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Arjantin'in Santiago del Estero kentinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini dünyaya duyurdu. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Arjantin'de gerçekleşen depremin 620 kilometre derinlikte olduğunu ifade etti.

Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Arjantin'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.

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# deprem # Arjantin
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