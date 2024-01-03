Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) açıkladı. Arjantin'de 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte deprem haberinin ayrıntıları...
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) Arjantin'in Santiago del Estero kentinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini dünyaya duyurdu. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Arjantin'de gerçekleşen depremin 620 kilometre derinlikte olduğunu ifade etti.
Arjantin'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Arjantin'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrasında can ve mal kaybı olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.