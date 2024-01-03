Türkiye'deki En Öfkeli 3 İl Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir İlk Sırada

Türkiye'deki en öfkeli 3 il, internet üzerinden yapılan bir araştırma sonucuna göre belirlendi. Türkiye'nin en öfkeli ili, bu araştırma verilerine göre Sivas olarak belirlendi. İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi öfkeli iller arasından öne çıkan bölgelerdir. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nden hangi iller öne çıkıyor? İşte yanıtı...

Türkiye'deki En Öfkeli 3 İl

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Sivas, Türkiye'nin en öfkeli ili oldu. İşte sıralamanın devamı;

1. Sivas

2. Aydın

3. Çanakkale