Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en ucuz şehirlerini belirledi. Buna göre Türkiye'nin en ucuz 3 şehri ise belli oldu. TÜİK'in son yaptığı araştırma verilerine göre Türkiye'nin en ucuz şehri Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Ağrı oldu. Peki Ağrı ile beraber en ucuz şehirler hangileri? İşte yanıtı...

Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri

Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki verilere göre Türkiye'nin en ucuz 3 şehri aşağıdaki gibidir;

1. Ağrı

2. Kars

3. Iğdır