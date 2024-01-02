Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en ucuz 3 şehri belli oldu. Kiraların diğer şehirlere göre uygun olduğu bu şehirler hangileri? Birinci sırada yer alan şehir hangisi oldu? İşte yanıtı...

Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu
Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en ucuz şehirlerini belirledi. Buna göre Türkiye'nin en ucuz 3 şehri ise belli oldu. TÜİK'in son yaptığı araştırma verilerine göre  Türkiye'nin en ucuz şehri Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Ağrı oldu. Peki Ağrı ile beraber en ucuz şehirler hangileri? İşte yanıtı...

Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri

Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu - Resim : 1

Türkiye İstatistik Kurumu'ndaki verilere göre Türkiye'nin en ucuz 3 şehri aşağıdaki gibidir;

1. Ağrı

2. Kars

Türkiye'nin En Ucuz 3 Şehri Belli Oldu! Bakın Hangi Şehir Birinci Oldu - Resim : 2

3. Iğdır

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# Ucuz # türkiye
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