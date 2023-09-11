Asırlık Türk şirketi Kiev'in hedefinde! Savaşın Sponsorları isimli listeye dahil ettiler

Önce Türk bankaları şimdi Türk firmaları Kiev'in hedefinde. Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı bir internet sitesinde Rusya’da faaliyet yürüten Türk şirketi Şişecam hedef alındı.

Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı, Rusya'da çok sayıda yatırımı bulunan Türk şirketi Şişecam Grubu'nu "Savaşın Uluslararası Sponsorları" adıyla yayınladığı listeye dahil etti.

- Şirket, Rusya'daki fabrikalarında 3 bin 414 çalışana iş imkanı sağlayarak istihdam yaratmakta ve terör devleti ekonomisini desteklemektedir. Özellikle Şişecam Topluluğu'nun cam levha, cam ev eşyası ve cam kap üreten iştirakleri, 2022 yılında Rusya Federasyonu'na 11,2 milyon doların üzerinde vergi ödemiştir. Şirket yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınamak için herhangi bir girişimde bulunmadığını da belirtmeliyiz.

Aydınlık’ın haberine göre bölgede iş yapan bir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Konsey Üyesi'nin Ukrayna tarafından Şişecam’ın hedef gösterilmesi hakkında “Açıkçası şaşırdım, savaşı doğrudan desteklemeyen bir üretim tesisi sebebiyle ‘sanction’ gelmesi hiç doğru gelmiyor. Avusturyalı firmalar ve bankalar, Rusya ve Belarus’tan çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HADSİZLİĞE TEPKİ GÖSTERMELİ"

Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Şişecam’a yapılan yaptırım çağrısının uluslararası hukuka dayalı hiçbir yanı olmadığını belirtti.

- Bu, ABD’nin piyonu haline gelmiş olan Ukrayna’nın; Türkiye’nin değeri, kamunun varlığı, önemli bir üretim merkezi olan Şişecam’ı, ABD’nin talimatı ya da gözetiminde hedefe koymaktır. Rusya ile Türkiye’nin güçlü ilişkileri vardır. Olmak zorundadır Ukrayna’nın, ABD’nin piyonu olarak Türkiye’nin değerini ve kamu varlığını hedef almasını, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin en üst düzeyde protesto etmesi lazım. Zira buna bir tepki göstermezseniz arkası gelir. Bu başlı başına hadsizliktir. Uluslararası hukukta yeri yoktur.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığına bağlı aynı sitede daha önce Türk bankaları da hedef alındı. Devlete ait Ziraat Bankasına, İş Bankası yöneticilerine ve Rusya’da faaliyet gösteren Credit Europe Bank’ın sahibi iş insanı Hüsnü Özyeğin’e yaptırım istenmişti.