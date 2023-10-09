Asya'dan Afrika'ya Yedi Kıtadan Haberler! İşte Dünya Turu

Afganistan'da meydana gelen deprem sonrası ihtiyaç duyulan temel yaşam malzemelerini ve AFAD'a ait teçhizatı taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali başladı.

festivalde, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan, Moldova'ya bağlı Gagavuz Bölgesi ile Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Altay ve Başkurdistan cumhuriyetlerinde üretilen yaklaşık 40 sinema filmi, belgesel ve animasyon gösterilecek.

Katılımcılar için, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Şuşa'ya gezinin de düzenleneceği festival, 11 Ekim'e kadar sürecek.

Almanya'nın Hessen ve Bavyera eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimlerde her iki eyalette de seçimin galibi Hristiyan Demokratlar oldu. Aşırı sağ parti AFD, ikinci parti konumuna geldi.

Fransa, İngiltere, Almanya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sokaklarda yaşamak zorunda kalanların sayısı artıyor.

Fransa'da 330 bin evsiz bulunuyor ve yaklaşık 14,8 milyon kişi barınma sıkıntısı çekiyor, Belçika'da son 14 yılda evsizlerin sayısında istikrarlı artış olduğunu gösteriyor. Londra'da ise son bir yılda evsizlerin sayısı yüzde 10 arttı. İngiltere'de en az 271 bin kişi sokaklarda yatıyor. Almanya'da ise bu sayı 420 bin.

Fransa'da sinema ve trenlerde ortaya çıkan, okullara kadar yayılan tahtakuruları, vatandaşların ve yabancıların kabusu olmaya devam ediyor. Eğitim kurumlarına kadar yayılan böcekler için iktidar meclise yasa tasarısı sunacağını duyurdu.

23 Eylül'de Çin'de başlayan 19. Asya Oyunları muhteşem bir kapanış töreniyle son buldu.

45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12 bin sporcu Asya Oyunları'nda mücadele etti.

Asya Oyunları'nın açılış törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Han Duck-soo'nun (DUKSOO) aralarında bulunduğu çok sayıda lider katıldı.

Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, davetliler şerefine ziyafet verdi.