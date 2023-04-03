Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Bir Azerbaycan askeri şehit oldu
2. Karabağ Savaşı Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasına karşın savaşın etkileri sürmeye devam ediyor. İşgalden kurtarılan bölgede Ermeni askerlerince döşenen mayına basan Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terter ilinin 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan bölgesinde Ermeniler tarafından işgal döneminde döşenen mayının patlaması sonucu Novruz Niftalıyev isimli askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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