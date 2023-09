Azerbaycan Şehit Olan Asker Sayısını Açıkladı

Belucistan'daki bombalı saldırı bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda yapıldı.



Hayber Pahtunhva'daki saldırı ise camide yapıldı.



Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısı 198'e yükseldi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele operasyonunda şehit olan asker sayısının 198'e yükseldiği bildirildi.



Karabağ'daki Hankendi şehrinde 25 Eylül’de akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor.



Patlamada can kaybı sayısı 170’e yükseldi.



Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti.



Rejimin eski yöneticisi Ruben Vardanyan "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı.



Ayrıca Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin komutanlarından Davit Manukyan da gözaltına alınarak Bakü'ye getirildi.



Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı bir grup molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla Lübnan güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.



Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan’daki Ermeni Taşnak Partisi’ne mensup kalabalığın geçişine izin vermedi.



Lübnan güçleri, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla saldırıda bulunan grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.



Türkiye doğal gaz ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler listesine yeni bir Avrupa ülkesini daha ekledi.



Türkiye'den Moldova'ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihracatı için iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.



Türkiye; Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya da doğalgaz ihraç ediyor.



ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım yapılmasını öngören tasarıyı kabul etti.



ABD Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım yaparken parasızlıktan hükümeti kapanıyor. ABD'de federal hükümetin bütçesi henüz onaylanmadı. Bütçe oluşturulmazsa devletin teknik olarak 'kapanması' gündemde. Bu da devlet işlerinin aksamasına, binlerce çalışanın ücretsiz izne çıkarılması anlamına geliyor.



Rusya'da "Moskova Formatı"nda Afganistan meselesine ilişkin toplantı yapıldı.



Toplantıya Rusya, Çin, Hindistan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri katıldı. Afganistan'dan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin yer aldığı toplantıya ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da temsilci gönderdi.



Afganistan'da Taliban yönetimi, bölge ülkelerine kendileriyle resmi işbirliği yapmaları çağırısında bulundu.



Nijer'de düzenlenen terör saldırısı ve sonrasında meydana gelen trafik kazasında 12 asker yaşamını yitirdi.



başkent Niamey'e 200 kilometre mesafede yer alan, Tillaberi bölgesindeki Kandadji kentinde kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler ordu mevzilerine saldırdı.



Saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, saldırıya uğrayan birliğe takviye için yola çıkan 5 asker de trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız askeri üssü yakınlarında, askeri yönetim destekçisi halk tarafından durdurulan bir kamyon, Fransız askerine içme suyu getirdiği iddiasıyla boşaltıldı. Araca da zarar veren kalabalık, ülkede bulunan Fransız askerlerinin bir an evvel ülkeyi terk etmesini istiyor.



Kanada'da Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın açılışı yapıldı.



Türkiye’nin Ottova Büyükelçiliği tarafından Kanada’daki Newfoundland (NİIVFAUNLEND) ve Labrador eyaletine bağlı St. John’s (SEN JONS) kentinde yaptırılan Çanakkale Şehitleri Anıtı törenle açıldı.



Törende Kraliyet Bandosu tarafından tören alanında İstiklal Marşı çalındı.