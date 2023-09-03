Azerbaycan'da korkutan deprem

Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Azerbaycan'da korkutan deprem
Son Güncelleme:

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

# Azerbaycan # deprem
Çok Okunanlar
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Ermeni doktor gizlice zehirledi!
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Edirne'de ekipler teyakkuzda
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
Sıcaklık rekorundan sonra bu kez de yağış rekoru geldi
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
3 Eylül günü hava nasıl olacak? Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Öne Çıkanlar HDP’yi Kapatın Diyen Diyarbakır Annesi: Evlatlarını Nasıl Kurtartacaklar? - Ulusal Kanal Haber HDP’yi Kapatın Diyen Diyarbakır Annesi: Evlatlarını Nasıl Kurtartacaklar? - Ulusal Kanal Haber FETÖ'ye operasyonlar sürüyor! İstanbul'da gaybubet evlerinde aktif 8 FETÖ mensubu yakalandı. FETÖ'ye operasyonlar sürüyor! İstanbul'da gaybubet evlerinde aktif 8 FETÖ mensubu yakalandı.