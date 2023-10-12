Biden Filistin Direnişine İftira Atmıştı! Beyaz Saray O İddiaları Yalanladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Filistin'in Siyonist İsrail'e karşı direnişini karalamak için "teröristlerin çocukların kafalarını kestiğine dair doğrulanmış fotoğraflar" gördüğünü iddia etmişti. Batı basınının Filistin karşıtlığı için köpürttüğü ve gündemde tuttuğu bu sözlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray Biden'ı Yalanladı

Beyaz Saray yetkilisi'nin Whashington Post ve CNN'in haberlerine yansıyan sözlerinde, Biden'ın böyle bir fotoğraf görmediği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın İsrail basınında gördüğü haberlere atıf yapmış olabileceği söylendi.

Biden Ne Demişti?

Biden, çarşamba günü Beyaz Saray'da Yahudi liderlere hitaben yaptığı konuşmada “Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve doğrulayacağımı hiç düşünmezdim.” ifadelerini kullanmıştı.

Siyonist İsrail Bile Yalanlamıştı

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları'nın, Cumartesi sabahı erken saatlerde Gazze'den başlattığı direnişi karalamak için, İsrail tarafında "çok sayıda İsrailli bebeğin kafasını kestiği" iddia edildi. İsrail ordusunun sözcülüğü Salı günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ın bebeklerin kafasını kestiği" yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.