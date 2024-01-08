Blinken İle Nahyan BAE'de Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan en-Nehyan ile görüştü.

Blinken görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Bugün Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid bin Sultan Nehyan ile bir araya gelerek bölgedeki çatışmaların genişlemesini önlemeye ve Gazze'deki insani ihtiyaçları ele almaya yönelik çabaları görüştüm. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki kararlılığımızın devam ettiğinin altını çizdim.” dedi.