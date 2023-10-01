BM Misyonu Karabağ'da

Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarının temsilcilerinden oluşan misyon, incelemelerde bulunmak üzere Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine geldi.

BM Misyonu Karabağ'da

Ağdam-Hankendi güzergahı ile bölgeye ulaşan misyon, Laçın'daki sınır kontrol noktasında ve Hankendi şehrinde incelemelerde bulundu.

BM misyonunun bu ziyareti, bölgeye yaklaşık 30 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan ordusunun gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrasında bölgedeki durumu görmeleri için BM'nin ilgili kurumlarından oluşan bir heyeti Azerbaycan'a davet ettiklerini duyurmuştu.

Hacızade, BM Mukim Koordinatörlüğünün himayesi ve "BM-Azerbaycan Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 2021-2025" uyarınca hayata geçirilecek ziyaret kapsamında heyetin, Azerbaycan'ın bölgedeki insani faaliyetlerini, altyapı çalışmalarını, yasa dışı Ermeni güçlerinin silahsızlandırılması sürecini ve mayın tehlikesini yerinde izleyeceğini aktarmıştı.

# Karabağ # Ermenistan # Azerbaycan # Birleşmiş milletler
Çok Okunanlar
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Ankara'da Bombalı Saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Saldırısıyla İlgili Açıklama!
İşte Ekim Ayı Halka Arz Takvimi
İşte Ekim Ayı Halka Arz Takvimi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Ankara Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Uyardı!
Göcek'te Korkunç Kaza
Göcek'te Korkunç Kaza
Öne Çıkanlar Ankara'da Patlama! "ABD PATLAMANIN ARKASINDAKİ KUVVETTİR" Ankara'da Patlama! "ABD PATLAMANIN ARKASINDAKİ KUVVETTİR" Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı! Şiddetli Yağmurlar Onlara Yaradı!