Adana'da suç makinesi yakalandı! 62 suçtan aranıyordu

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan ve 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 suçtan aranan Kaan Can K'nin Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini belirledi.

Operasyonun düğmesine basan polisler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polislerin eve girmesi üzerine şüpheli, dama çıkarak kaçma girişiminde bulundu.

Ekiplerce evin damında yakalanan zanlı, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.