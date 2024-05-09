Adana'da suç makinesi yakalandı! 62 suçtan aranıyordu

Adana'da 62 suçtan aranan şüpheli Kaan Can K, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da suç makinesi yakalandı! 62 suçtan aranıyordu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, çeşitli olaylardan emniyette 10 suç kaydı bulunan ve 60'ı dolandırıcılık olmak üzere 62 suçtan aranan Kaan Can K'nin Mirzaçelebi Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini belirledi.

Adana'da suç makinesi yakalandı! 62 suçtan aranıyordu - Resim : 1

Operasyonun düğmesine basan polisler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polislerin eve girmesi üzerine şüpheli, dama çıkarak kaçma girişiminde bulundu.

Ekiplerce evin damında yakalanan zanlı, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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