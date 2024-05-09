Yaşlı adamın emekli maaşını “tantanacılık” yöntemiyle çaldılar!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan emekli maaşını çeken 66 yaşındaki İ.K.’yi gözüne kestiren çete üyeleri, yaşlı adamı bir süre takip ettikten sonra insanların bulunmadığı noktada kavga edermiş gibi yaparak yaşlı adamın cebinden 10 bin TL’yi aldı. Eve gittiğinde emekli maaşını bulamayınca yıkılan adam, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "tantanacıları" yakalamak için düğmeye bastı.

Özel ekip kuran polis, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin cezaevinden yeni çıkan ve 37 suç kaydı bulunan C.A. (51), 10 adet suç kaydı bulunan O.G. (29) ve 7 adet suç kaydı bulunan C.G. (25) olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelileri merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde bir parkta otururken yakaladı.



3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin aralarına yaşlı adamı alarak kavga ediyormuş gibi yapıp emekli maaşını çaldıktan sonra kayıplara karıştığı görüldü.