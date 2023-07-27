Çin'in küresel güç olma yolunda ilerlemeye devam ediyor! Yeni askeri tatbikatı Filipinlerle yapacak

Filipinler'den Tayvan'ın askeri işbirliği önerisine hayır açıklaması gelirken, Çin ile askeri tatbikat yapma ihtimali gündeme geldi.

Filipinler, Çin'in ortak askeri tatbikat teklifinin değerlendirildiğini belirterek, Tayvan'ın askeri işbirliği önerisinin ise reddedildiğini bildirdi.

ABS-CBN News'in duyurduğu habere göre, Filipinler Ordusu Komutanı General Romeo Brawner, Pekin'den gelen teklife dair açıklamalarda bulundu.

Brawner, ortak askeri tatbikat planını, Çin'in Büyükelçisi Huang Şilian'ın teklif ettiğini söyledi. Huang'ın konu ile ilgili resmi belgeleri taraflarına ilettiğini aktaran Brawner, silahlı kuvvetlerin, teklifi kabul etmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Romeo Brawner, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'ın "herkes ile arkadaş, hiç kimseyle düşman" açıklaması çerçevesinde hareket ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi Huang ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Marcos'un, "deniz meselelerinin dostça istişare" ile çözülmesinde hemfikir olduklarını aktardı.

TAYVAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİMİZ YOK

Öte yandan Filipinler Milli Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, Tayvan'ın askeri işbirliği teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Philstar'ın haberine göre, Teodoro, sadece Çin ile diplomatik ilişkilerinin bulunduğunun altını çizerek şu çarpıcı detayı söyledi.

-Tayvan ile diplomatik ilişkilerimiz yok.

Tayvan ile yapılacak herhangi bir güvenlik anlaşmasının, Çin'in içişlerine karışmak olacağını kaydeden Teodoro, söz konusu anlaşmanın yapılmasının, Çin'in Tayvan "sorununu göz ardı etmek" anlamına geleceğini dile getirdi.