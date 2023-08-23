Çok kutulu dünya düzeni bitiyor! BRICS ülkeleri genişleme konusunda anlaşmaya vardı

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, Ubuntu Radio’nun yayınında yaptığı açıklamada BRICS ülkelerinin birliğin genişletilmesi ile ilgili ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Pandor, şunları söyledi:

- Genişleme konusunda anlaştık. Elimizde, BRICS'e üye olmak isteyen ülkeleri değerlendirmeye yönelik ilkeleri ve süreçleri belirleyen, benimsediğimiz bir belge var.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı daha önce 23 ülkenin (Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam) şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın yer aldığı BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini açıklamıştı.