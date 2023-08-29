Dugin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri! "NATO'nun sırtında çürüyorsunuz"

Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "NATO’nun sırtında çürüyorsunuz" sözlerini söyledi.

Putin’in en yakınlarındaki isimlerden Dugin, Erdoğan’ın bir dizi stratejik hata yaptığını belirtti. Rus düşünür, Cumhurbaşkanı’nın Moskova ile olan müzakerelerin kendi tekelinde olduğunu sandığını ifade etti.

Aleksandr Dugin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya politikalarını eleştirdi.

"ERDOĞAN HATA YAPTI"

Dugin, yapılan son yanlışların bir bedelinin olacağını söyledi. Rus siyaset bilimci, Tahıl Anlaşmasından, Rusya’dan habersiz Azak Taburu komutanlarının Ukrayna’ya gönderilmesine kadar yapılan stratejik hataları sıraladı.

- Sadece Rusya'da siyasi bir mesele haline gelen meşhur Tahıl Anlaşması değil. Bu anlaşmanın tekrardan yapılması hükümetin prestijini önemli ölçüde azaltacaktır. Ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Ancak Moskova ve Ankara arasında bir dizi başka önemli anlaşma da vardı. Erdoğan, Moskova ile müzakerelerin kendi tekelinde olduğunu ve artık ne isterse yapabileceğini, hatta Azak'taki (Rusya'da yasaklanan) toplu katliamcıları serbest bırakabileceğini ve Putin ile yapılan anlaşmaları ihlal edebileceğini düşünerek hata yaptı. Ama öyle olmadı. Ve Erdoğan bu hatanın bedelini ödeyecek.

Dugin, asıl meselenin, çok kutuplu dünya düzeninin ana yapısı olan BRICS'te İslami kutbun varlığının İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın NATO'nun sırtında çürümeye terk edildiğini vurgulayan Rus siyaset bilimci, “Eğer Doğu Perinçek'i dinlemediyseniz, şimdi kendinizi suçlayın.” dedi.